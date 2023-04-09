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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإسلامية لتمويل التجارة - إحدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - نظمت ورشة عمل تدريبية لمدة أربعة أيام حول إدارة الديون السيادية بمقر المؤسسة بجدة، بمشاركة وفود من حكومة باكستان وحكومة جزر المالديف.

وتناولت الورشة مبادئ إدارة الدين العام، وإدارة المخاطر، واستراتيجيات التمويل، إلى جانب استدامة إدارة الدين العام في باكستان وجزر المالديف من خلال تزويد ممثلين مختارين من الوكالات الحكومية المشرفة على الدين العام بالمهارات اللازمة في إدارة الديون السيادية والتمويل الأجنبي.

وأفاد مدير العمليات في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، نظيم نوردلي، بالتزام دعم البلدان الأعضاء في بناء قدرتها وتعزيز قدرتها على إدارة الديون السيادية بطريقة مستدامة، وعد ورشة العمل جزءا من الجهود الأوسع التي تبذلها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لدعم الدول الأعضاء في تنميتها الاقتصادية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.