1256 جولة رقابية على مواقع تعدينية في مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 1256 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي، وأصدرت 21 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 12 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و7 عقوبات لاستغلال خام البحص وعقوبة واحدة لاستغلال الطين وعقوبة واحدة لاستغلال مواد الردميات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن المخالفين في منطقة الشرقية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 7 عقوبات، تليها منطقة الرياض ومنطقة عسير بـ 6 عقوبات، في حين سجلت منطقة مكة المكرمة 3 عقوبات، وعقوبتين لكل من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وسجلت منطقة الباحة عقوبة واحدة.

وأكد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مراقبة المواقع التعدينية:







الجولات: 1256 جولة



الفترة: مارس 2023



العقوبات: 21 عقوبة







12 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى



7 عقوبات لاستغلال خام البحص



1 عقوبة لاستغلال الطين



1 عقوبة لاستغلال مواد الردميات







الشرقية: 7 عقوبات



الرياض: 6 عقوبات



عسير: 6 عقوبات



مكة المكرمة: 3 عقوبات



المدينة المنورة: عقوبتان



تبوك: عقوبتان



الباحة: عقوبة واحدة



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