1256 جولة رقابية على مواقع تعدينية في مارس

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن المخالفين في منطقة الشرقية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 7 عقوبات، تليها منطقة الرياض ومنطقة عسير بـ 6 عقوبات، في حين سجلت منطقة مكة المكرمة 3 عقوبات، وعقوبتين لكل من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، وسجلت منطقة الباحة عقوبة واحدة.
وأكد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مراقبة المواقع التعدينية:
- الجولات: 1256 جولة
- الفترة: مارس 2023
- العقوبات: 21 عقوبة
شملت:
- 12 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى
- 7 عقوبات لاستغلال خام البحص
- 1 عقوبة لاستغلال الطين
- 1 عقوبة لاستغلال مواد الردميات
المناطق:
- الشرقية: 7 عقوبات
- الرياض: 6 عقوبات
- عسير: 6 عقوبات
- مكة المكرمة: 3 عقوبات
- المدينة المنورة: عقوبتان
- تبوك: عقوبتان
- الباحة: عقوبة واحدة
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