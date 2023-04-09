«سيل» تؤهل مختصين في الانسكابات الزيتية والاستشعار عن بعد

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وغطى البرنامج المتقدم أفضل الممارسات والمعايير في استخدام التقنية لمراقبة البيئة البحرية لسرعة الاستجابة، وقد حصل المتدربون في نهاية البرنامج التدريبي على شهادات تدريب والرخصة اللازمة التي تؤهلهم للعمل على هذا التخصص الدقيق والمهم.
وأشارت «سرك» إلى أن شركة «سيل» تقدم خدمات استجابة لحوادث التلوث البحري ذات معايير عالمية متقدمة ضمن جهود المملكة في المحافظة على البيئة البحرية وشواطئها، مدعومة بنظم مراقبة ورصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة لمكافحة الانسكابات البحرية والمواد الخطرة في جميع المواقع الاستراتيجية والمهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي تحت إشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي؛ وذلك من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث والكوارث البيئية البحرية.
تأهيل أول دفعة من منسوبي شركة سيل:
المتدربون حصلوا على شهادات تدريب والرخصة اللازمة التي تؤهلهم للعمل على:
- نظم المراقبة التشغيلية
- رصد الانسكابات النفطية
- الاستشعار عن بعد
- مصادر التلوث البحري بالزيت
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