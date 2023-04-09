3 اتفاقيات لتزويد شركات تأجير السيارات بالمركبات الكهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعت الهيئة العامة للنقل توقيع 3 اتفاقيات بين شركات توريد المركبات وشركات تأجير السيارات في المملكة؛ بهدف تزويد شركات تأجير السيارات بالمركبات الكهربائية الحديثة والصديقة للبيئة، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تركز على رفع نسبة استخدام مركبات خدمة نقل الركاب الخالية من الانبعاثات الكربونية على الطرق في المملكة إلى 45% من إجمالي المركبات الأخرى التقليدية.

ويتواءم توقيع الاتفاقيات مع جهود الهيئة العامة للنقل في تبني وسائل وأنماط النقل الحديثة ذات الكفاءة والجودة، التي تعتمد على الطاقة النظيفة، الذي بدوره سينعكس على الحفاظ على البيئة ورفع مستوى جودة الحياة في المدن.

وتضمن حفل التوقيع، إبرام الاتفاقية الأولى بين شركة ناغي للسيارات وشركة المفتاح لتأجير السيارات لتوريد 100 سيارة كهربائية لشركة المفتاح خلال عام من توقيع الاتفاقية بين الطرفين، وكذلك إبرام الاتفاقية الثانية بين شركة المجدوعي للسيارات وشركة بدجت لتأجير السيارات لتزويد شركة بدجت بالسيارات الكهربائية، بينما أبرمت الاتفاقية الثالثة بين شركة المجدوعي وشركة يلو لتأجير السيارات، التي بموجبها سيتم توريد عدد من السيارات الكهربائية لشركة يلو خلال مدة الاتفاقية المبرمة بينهما.

وأشارت الهيئة أن إحلال السيارات الكهربائية كبديل للسيارات التقليدية في قطاع تأجير السيارات سيدعم تطور قطاع التأجير واعتماده على المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة الحديثة، التي ستسهم في نقلة نوعية بمستوى جودة وكفاءة الخدمات.

3 اتفاقيات:

