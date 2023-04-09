شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ارتفاع تكاليف العلاج على نفقة الدولة 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، ومن بينها ارتفاع إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل إلى 3.3 مليون مريض بتكلفة 14.4 مليار جنيه عام 2022، مقابل 2.9 مليون مريض بتكلفة 11.1 مليار جنيه عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 29.7٪ في تكاليف العلاج.

ونشر جهاز الإحصاء بالإنفو جراف أهم تلك المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ إجمالى عدد المستشفيات بالقطاع الحكومي 664 مستشفى عام 2021، مقابل 662 مستشفى عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 0.3٪.

بلغ إجمالى عدد الأسرة بمستشفيات القطاع الحكومى 83034 سريراً عام 2021، مقابل 88597 سريراً عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.3٪.

بلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 100.8 ألف طبيب بشرى عام 2021، مقابل 91.5 ألف طبيب بشرى عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 10.2٪.

بلغ إجمالي عدد أطباء الأسنان 32.8 ألف طبيب أسنان عام 2021، مقابل 29.2 ألف طبيب اسنان عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 12.3٪.

بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 193.2 الف ممرض عام 2021، مقابل 201.6 ألف ممرض عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 4.1٪.

بلغ اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 53.7 مليون منتفعاً عام 2021، مقابل 57 مليون منتفعاً عام 2020، بانخفاض بلغت نسبته 5.8٪.

بلغ إجمالى عدد مراكز الإسعاف 1535 مركزاً عام 2021 مقابل 1565 مركزاً عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 1.9٪.

بلغ اجمالي عدد الاطباء 31.7 الف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2021 مقابل 31.3 ألف طبيب (بشرى/ اسنان) عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.3٪.

بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 24.2 ألف ممرض عام 2021 مقابل 24.1 ألف ممرض عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 0.4٪.

بلغ إجمالى عدد المستشفيات 1145 مستشفى عام 2021 مقابل 1136 مستشفى عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.8٪.



تكلفة العلاج للمرضى بالخارج