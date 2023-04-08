شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية محصلة بجمارك بورسعيد خلال مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 709 مليون و952 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 3 مليار و177 مليون و231 ألف جنيه.
كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال نفس الفترة بتصدير مشمول ١٥٥٨ بيان جمركي صادر بعدد 7450 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ٣ مليار و٨٠٤ مليون و٦٣ الف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٤٠٠ ألف جنيه مصري.
وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس ٢٠٢٣ حوالي ٣ مليار و٨٨٧ مليون و١٨٣ ألف جنيه.