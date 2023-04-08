شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصانع غزل المحلة قبل الانتهاء من تدشين المجمعات الصناعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ركيزة أساسية فى مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة بتكلفة تبلغ نحو 31 مليار جنيه، ونسترعض فى التقرير التالى المصانع الحالية فى غزل المحلة سواء العاملة أو المتوقفة انتظارا لتدشين المشروع الجديد، والذي من المتوقع أن يبدأ بمصنع 4 خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين .

1- تمتلك شركة مصر للغزل والنسيج 8 مصانع غزل قطن ذات وتضم 7مصانع غزل حلقي بإجمالي عدد مرادن 355984 و مصنع واحد غزل طرف مفتوح بإجمالي عدد مرادن 1752.

2- تضم الشركة مصنعين زوي خيوط ( رفيع – سميك ) بإجمالي عدد مرادن 22240 مردن زوي حلقي ، 16576 مردن زوي 2×1

3-إجمالي معدل الإنتاج اليومي للمصانع 100 طن خيوط بحسب موقعها الرسمى منها الخيوط فرد و مزوية ( خام و محروق و محرر و محروق محرر و مشمع و مبيض و نصف مبيض و مصبوغ حسب طلب العملاء

4- وتنتج خيوط قطن 100% (نمرة إنجليزي من 3 إلى 120)، وخيوط مخلوطة ( قطن + بوليستر) بنسب مختلفة( نمرة إنجليزي من 12 إلى 80) ، وخيوط بوليستر 100% مختلفة (نمرة إنجليزي من 12 إلى 60)

5- كذلك تنتج خيوط الليكرا والخيوط الزخرفية

6- تضم أقسام ملحقة لمصانع الغزل منها قسم لإنتاج قطن التنجيد بمعدل يومي لا يقل عن 3 طن.

7- قسم لإنتاج القطن الطبي عبوات من 25جم إلى 1000 جم حسب طلب العملاء بمعدل 4.5 طن يومياً.

8- قسم لإنتاج الغيارات الطبية مقاسات 18 سم × 35 سم بمعدل 600 كجم يومياً.

9- قسم لإنتاج أربطة الشاش عروض من 5 سم إلى 20 سم و أطوال من 3م إلى 8 م بمعدل إنتاج 27000 رباط يومياً