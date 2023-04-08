الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم السبت 8-4-2023 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 8-4-2023، بالبنوك المصرية، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.41 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.81 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزى المصرى

8.46 جنيه للشراء.

8.50 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.31 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.81 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي

8.43 جنيه للشراء.

8.43 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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