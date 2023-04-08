بالزيادات الجديدة.. المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أبريل لموظفي الحكومة

الشارقة - اميمة ياسر -

تبدأ وزارة المالية نهاية الأسبوع الجاري صرف مرتبات شهر أبريل الجاري، وذلك بعدما أعلنت صرفها قبل عيدي الفطر والقيامة، وبالزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي اعتبارا من يوم الخميس المقبل 13 أبريل.

ومؤخرا، وافق مجلس النواب على حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيقها وتعجيل صرفها ليصبح بدءا من مرتبات أبريل الجاري بدلا من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود احتواء الموجة التضخمية الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وستشهد مرتبات شهر أبريل 3 إجراءات (بالإضافة إلى إجراء يخص المدرسين والأطباء) من شأنها تحسين إجمالي أجر الموظف بنحو ألف جنيه شهريا على الأقل، بحسب التوجيهات الرئاسية، وذلك قبل الاستقطاعات وغيرها، والتي تتمثل، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية، في التالي:

رفع الحد الأدنى للأجور

تتضمن حزمة زيادة المرتبات إقرار حد أدنى شهري لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة بما يلي:

- لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها: 3500 جنيه.

- للدرجة الثالثة التخصصية: 5 آلاف جنيه.

- لحاملي الماجستير: 6 آلاف جنيه.

- لحاملي الدكتوراه: 7 آلاف جنيه.

علاوة دورية وخاصة

تتضمن حزمة زيادة المرتبات أيضا إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 125 جنيهًا.

كما تتضمن الحزمة إقرار علاوة خاصة 15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من موظفي الحكومة بحد أدنى 125 جنيهًا أيضا.

زيادة الحافز الإضافي

تتضمن الحزمة كذلك زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة لموظفي الحكومة وذلك كالتالي:

الدرجات السادسة والخامسة والرابعة: 300 جنيه.

الدرجات الثالثة والثانية والأولى: 400 جنيه.

مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة: 500 جنيه.

زيادة حوافز الأطباء والمدرسين

تتضمن الحزمة كذلك زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 جنيه إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، بالإضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا