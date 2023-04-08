شكرا لقرائتكم خبر عن "الضرائب": الهدف الأساسي من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقيق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الهدف الأساسى من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن المنظومات المميكنة سواء منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكترونى ستساعد على حل كافة المشكلات من التقديرات الجزافية، وغيرها من المشكلات، وأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدى إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد الغير رسمى ،وإحكام المجتمع الضريبى، وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة.

وأشار "مختار توفيق" إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عقد الندوات، وورش العمل والمؤتمرات لشرح آليات العمل بالمنظومتين، وإجراءات الانضمام إليهما.

وأكد "توفيق" حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني من خلال مراكز الدعم الخاصة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع شعبة المنتجات البترولية ، والتي تناولت " الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني " وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و توضيح الفرق بينهم ،والحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقهم " بحضور كل من د محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين ، وهيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن شعبة المنتجات البترولية حضر كلا من حسن نصر حسن رئيس الشعبة ، ومحمد عبده سالم سكرتير عام شعبة المواد البترولية و رئيس شعبة المنتجات البترولية بالغربية ، وحسني الهواري عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية ، حسين محمد عبد الحميد عضو مجلس إدارة الشعبة ،والسكرتير العام المساعد ، إمام محمد بركات عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ورئيس شعبة المنتجات البترولية بالفيوم ، و عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة المنتجات البترولية .

وقام الدكتور محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين بشرح كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية والمستندات المطلوبة للتسجيل ،وطرق التسجيل سواء تسجيل ذاتي أو تسجيل عن طريق المأمورية وشرح الفرق بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

وقال محسن الجيار إن منظومة الإيصال هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، و ن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لعملية التحول الرقمى ، وأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي ، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة ) ، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS ، وذلك لتعاملات B2C ( نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي ) .

وأوضح محسن الجيار أنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات غير مثبتة إلكترونيا من أول أبريل 2023 ، و أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني يؤدي لإحكام المجتمع الضريبي و ضم الإقتصاد الغير رسمي و بالتالي تحقيق العدالة الضريبية .

وأضاف " د/ محسن الجيار " أنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال ) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريا ، وأن مصلحة الضرائب قامت بإصدار تطبيق علي الهاتف المحمول خاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تيسيرا علي الممولين .

وأوضح " هيثم حسني بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " أنه يمكن التعديل علي الفواتير الإلكترونية بإستخدام الإشعارات سواء مدينة أو دائنة ، موضحا أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية.