شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 60 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ 2160 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر هبوط بحوالي 60 جنيها على مدار أسبوع، منذ فتح التداول يوم السبت 1 أبريل وحتى اليوم السبت 8 أبريل، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 من 2220 جنيها للجرام إلى 2160 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، مع هدوء المضاربة العنيفة على الذهب في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

اونصة الذهب 2006 دولارات.

تحولت تدفقات صناديق الاستثمار المتداول في الذهب إلى الإيجابية للمرة الأولى منذ 10 أشهر خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كشف تقرير عن التدفقات إلى صناديق الاستثمار ارتفاع مراكز الشراء بمقدار 82.8 ألف لوت (عقد قياسي) وهي أكبر زيادة على مدى أسبوعين منذ يونيو 2019.

وأشارت البيانات أن عقود الشراء بالرغم من ارتفاعها إلا أنها لا تزال بعيدة عن قمة عقود الشراء، الأمر الذي يدل على أنه هناك مساحة كافية لمزيد من عمليات الشراء على عقود الذهب لدى صناديق الاستثمار، وفق gold Bullion

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع احتياطي الذهب العالمي بمقدار 52 طن في فبراير الماضي ليسجل ارتفاع للشهر الـ 11 على التوالي، يأتي هذا بعد مشتريات بمقدار 74 طن من الذهب في يناير الماضي، بينما شهد عام 2022 مستوى قياسي لشراء الذهب من قبل البنوك المركزي بواقع 1136 طن.

منذ بداية العام وحتى اليوم بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب 125 طناً، وكان أكبر مشتري في فبراير هو البنك الشعبي الصيني بمقدار 25 طن وهي الزيادة الشهرية الرابعة للصين. كما اشترى المركزي التركي في فبراير بمقدار 22 طن وذلك للشهر الـ 15 على التوالي حيث تعد تركيا هي أكبر مشتري للذهب خلال العام الماضي.