شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف رواتب أبريل بالزيادة الجديدة لموظفى الحكومة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الجهات الحكومية، صرف رواتب العاملين عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة في الأجور يوم الخميس المقبل الموافق 13 أبريل حتى يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري، قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

أقرت الدولة، 190 مليار جنيه حزمة مالية لاحتواء الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، مقسمة بين 150 مليار جنيه تمول من الخزانة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، ونحو 40 مليار جنيه تخص الثلاث شهور المتبقية من موازنة العام المالي الحالي.

وحددت وزارة المالية، احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي.

وسيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.