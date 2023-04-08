شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسهم بالبورصة المصرية تحقق مكاسب أكثر من 50% خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، بنسبة 12.47%، ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2023، وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 87.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة نمو 9.1%، وقفزت 8 أسهم بنسبة تفوق 50% محققةً مكاسب تفوق شهادات الادخار المطروحة من البنوك وهي:

1- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50.15% ليغلق عند مستوى 10.300 جنيه.

2- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 56.42% ليغلق عند مستوى 1.888 جنيه.

3- المالية والصناعية المصرية بنسبة 56.84% ليغلق عند مستوى 50.360 جنيه.

4- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بنسبة 57.01% ليغلق عند مستوى 20.600 جنيه.

5- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 61.86% ليغلق عند مستوى 4.710 جنيه.

6- جولدن تكس للأصواف بنسبة 68.52% ليغلق عند مستوى 12.100 جنيه.

7- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 78.60% ليغلق عند مستوى 31.790 جنيه.

8- الألومنيوم العربية بنسبة 125.75% ليغلق عند مستوى 66.710 جنيه.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 87.9 مليار جنيه خلال جلسات الربع الأول من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة نمو 9.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 629.5 مليار جنيه إلى 645.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 193 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.8 مليار جنيه إلى 838.7 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%.