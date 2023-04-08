شكرا لقرائتكم خبر عن شركة موبكو: تشكيل لجنة لاستغلال أرض ميناء دمياط الجديدة لزيادة الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إنه تم تشكيل لجنة لبحث الاستغلال الأمثل لقطعة الأرض المملوكة للشركة بمساحة 150 ألف متر بمنطقة الرحاب الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وجاري إعداد تقرير اللجنة لاتخاذ اللازم، يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بالعمل على سرعة الاستفادة من هذه الأرض المشتراه منذ عام 2007 بقيمة 5.2 مليون دولار ولم يتم استغلالها حتى 31 ديسمبر عام 2022.

أضافت شركة موبكو، في تقريرها للبورصة المصرية، ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2022، أنه جاري لعمل على الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ للشركة وبلغت 32.8 مليون جنيه، للاستفادة منها في أقرب وقت ممكن.

وردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء دراسات فنية للأصول الثابتة (آلات ومعدات) البالغة 4.318 مليون دولار، قالت موبكو، إنه في مرحلة بداية تجارب التشغيل لمصانع الشركة التابعة، تبين وجود عيوب في معدة WHB، مما دعى إلى الوقوف على مطالبة المقاول العام TKIS بقيمة تعويض مالي عن تلك المعدتين (عن طريق الخصم من مستحقاته المالية)، كما تم القيام بعمل دراسة فنية للوقوف على حالة المعدتين من حيث الإصلاح أو الشراء بدلًا منهم، وتبين وجود عيوب تستدعي تغيير المعدتين، ولذا تم عمل إضمحلال للمعدة الأكثر تضررًا بنسبة 50%.

أما بالنسبة للفروض الضريبية والمطالبات القانونية بما يعادل 72 مليون جنيه، أوضحت شركة موبكو، أن المطالبات الواردة للشركة التابعة تخص قيمة فرق إيجار أرض المنطقة الحرة بدمياط، وتم الحكم في هذا الأمر قضائيًا لصالح الشركة.

أشارت شركة موبكو، إلى أنه جاري مناقشة طلب شركة بتروتريد بمبلغ 4 ملايين جنيه منذ عام 2019، تتمثل في قيمة فوائد التأخير عن سداد فواتير الغاز بعد انتهاء مهلة السداد المتوقعة عن مسحوبات الغاز خلال الفترة من 1 يناير عام 2014 حتى 31 يوليو عام 2019، لحسم الموقف، واتخاذ اللازم.