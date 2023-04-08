شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام مصادر الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة.. "القيمة المضافة" تتصدر والان مع تفاصيل الخبر
- 51 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بنسبة نمو 21.8%.
- 22.8 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 17.9%.
- 32.1 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بنسبة نمو 84.5%.
- 65 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بنسبة نمو 12.8%.
- 132.8 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة نمو 20.3%.
- 34.3 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة نمو 11.8%.
- 70.5 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة نمو 9.5%.
- 7.6 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بنسبة نمو 11.9%.
- 13.8 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بنسبة زيادة 25.4%.
- 11.7 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بنسبة زيادة 44.6%.
- 1.7 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 700 مليون جنيه.
- 72.2 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة زيادة 18.6%.
- 63.7 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة.
- 27.4 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة زيادة 16%.