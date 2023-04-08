شكرا لقرائتكم خبر عن ممفيس للأدوية: الموافقة على بيع أرض مصنع الشركة بالزيتون وتحويلها لسكني والان مع تفاصيل الخبر
أشارت شركة ممفيس للأدوية، إلى أنه بخصوص تضمن المبيعات مبلغ 21.8 مليون جنيه قيمة فواتير مبيعات لم يتم تسليم مشمولها للعملاء، فأنها قيمة فواتير تم تسليمها إلى العملاء خلال الفترة من 1 يناير إلى 5 يناير عام 2023، وذلك لعدم توافر وسائل نقل الكافية لتسليم مشمول هذه الفواتير، منوهةً إلى أنه تم استبعاد قيمة الفواتير بمبلغ 17 من المبيعات، والتي لم تسلم حتى 7 يناير من نفس العام.
وردًا على تضمن حساب التكوين الاستثماري 4.342 مليون جنيه مصروفات على مشروع المكينة منذ عام 2009، أوضحت شركة ممفيس للأدوية، أن التعاقد بشأن مشروع مكينة الأعمال لشركات المرحلة الأولى شركة (سيد-النيل-ممفيس) تم من خلال الشركة القابضة للأدوية، وتم مخاطبة الشركة القابضة للأدوية بشأن الاستفسار عن الإجراءات التي تمت حيال الأمر، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منه في المشروع الجديد الذي يتم من خلال وزارة قطاع الأعمال العام.
وبشأن حاجة الشركة لأصول جديدة لاستمرار مزاولة نشاطها، قالت شركة ممفيس، إن جاري إحلال بعض الأصول الثابتة من خلال تمويل من بنك أبو ظبي، وذلك طبقًا لاحتياجات الشركة الفعلية، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع مستمر في سعر العملة، وعدم توافر العملة الأجنبية للاستيراد، وجاري دراسة حلول بديلة لاستيراد حاجات الشركة من الآلات الإنتاجية اللازمة.