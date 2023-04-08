شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الجمارك تحدد قائمة الأصناف الخاضعة لرسم الصادر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصلحة الجمارك المصرية، عن قائمة الأصناف الخاضعة لرسم الصادر وقيمة الرسم المقرر، وكذلك أرقام القرارات الوزارية المنظمة له، وذلك تيسيرًا على العاملين بالمصلحة والمتعاملين معها.

وضمت قائمة الأصناف، فرض رسم صادر على خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي (7204.21) بقيمة 3500 جنيه، وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.03) بقيمة 5 آلاف جنيه للطن، واستمرار فرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة والخامات بقيمة 5 آلاف جنيه للطن، وذلك على كافة نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن.

وضمت القائمة استمرار فرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف منها قش وقشور الحبوب وإن كانت مهمشة (تبن) فيما عدا قش الأرز بقيمة 600 جنيه للطن، والبرسيم والمنتجات العلفية المماثلة بقيمة 700 جنيه للطن، والنخالة وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول فيما عدا سريسة الأرز بقيمة 900 جنيه للطن، وسيلاج الذرة بقيمة 300 جنيه للطن.

وتستهدف الحكومة من استمرار رسم فرض صادر، زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، وتسهم القرارات في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي.