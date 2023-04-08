شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس" تنفذ تداولات بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.042 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 748 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%.
وجاء فى المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 734.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 707.4 مليون جنيه بنسبة 5.1%، وحل في المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 585.8 مليون جنيه بنسبة 4.2%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 555 مليون جنيه، 547.9 مليون جنيه، بنسبة 4%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 16709.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.93% ليغلق عند مستوى 2945.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 4420.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 19923.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 3494.53 نقطة.