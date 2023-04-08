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زيادة الإيرادات غير الضريبية بالموازنة منها 17.6 مليار جنيه من قناة السويس

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 لتصل إلى 139.2 مليار جنيه بزيادة 7.3 مليار جنيه، تمثل 20.3% من إجمالي إيرادات الموازنة، مدفوعة في الأساس بما يلي:

 

- 52.8 مليار جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات بزيادة بقيمة 12.3 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%.

 

- 38.1 مليار جنيه عوائد ملكية.

 

- 17.6 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس.

 

- 6.8 مليار جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بزيادة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 25%.

 

- 2.1 مليار جنيه عوائد محصلة من شركات قطاع الأعمال العام بزيادة 1.9 مليار جنيه.

 

- 2.2 مليار جنيه منح للموازنة.

 

- 44.6 مليار جنيه حصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة.

 

 وارتفعت إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 686.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 94.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 16%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.7% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 20.3%.

 

ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الضريبية 547.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 87.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.9%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 139.2 مليار جنيه، بزيادة 7.3 مليار جنيه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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