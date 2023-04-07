شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل: تطوير الموانئ يدفع فى اتجاه تطور حركة التجارة والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل المصري نجح في استعادة طاقته الإنتاجية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا ، والتي أثرت بشكل كبير ومباشر علي قطاع النقل سواء البري، أو الجوي، وكذلك البحري، ليستحوذ قطاع النقل على أكثر من نصف الشراكات التي تمت بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال البنية التحتية خلال عام 2021 .

وقال السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، ان التوجهات الدولية ساهمت في تدعيم الاقتصاد الأخضر في ارتفاع الوزن النسبي للمشروعات الخضراء في مجال البنية التحتية وشكلت نحو 95% من إجمالي حجم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيث تلقت 22.4 مليار دولار في عام 2021.

واستحوذت مشاريع الطاقة المتجددة على 95% من إجمالي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بنحو 91% في عام 2020.

وأكد السمدوني، على أهمية ملف تطوير الموانئ في دفع الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً لدعم الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة من خلال تطوير الموانئ وتنمية المناطق المجاورة (لوجستياً وصناعياً وخدمياً)، وشبكة الطرق والمحاور عالمية المستوى، ووسائل النقل الحديثة والمتعددة .

أضاف السمدوني، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية والمناطق اللوجستية والاقتصادية المحيطة بها، مثل تطوير ميناء السلوم البري الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، وسيساهم في تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، و في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين بما يعزز نقل الصادرات من و الي ليبيا .

وأشاد سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات الدكتور عمرو السمدوني، باهتمام الحكومة بتطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، والتي تشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.

وأيضا إنشاء ميناء (جرجوب البحري) الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا، وكلها جهود ملموسة في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية .