شعبة النقل: تطوير الموانئ يدفع فى اتجاه تطور حركة التجارة والتصدير

شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل: تطوير الموانئ يدفع فى اتجاه تطور حركة التجارة والتصدير والان مع تفاصيل الخبر
وقال السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، ان التوجهات الدولية ساهمت في تدعيم الاقتصاد الأخضر في ارتفاع الوزن النسبي للمشروعات الخضراء في مجال البنية التحتية وشكلت نحو 95% من إجمالي حجم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيث تلقت 22.4 مليار دولار في عام 2021.
واستحوذت مشاريع الطاقة المتجددة على 95% من إجمالي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنة بنحو 91% في عام 2020.
وأكد السمدوني، على أهمية ملف تطوير الموانئ في دفع الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً لدعم الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة من خلال تطوير الموانئ وتنمية المناطق المجاورة (لوجستياً وصناعياً وخدمياً)، وشبكة الطرق والمحاور عالمية المستوى، ووسائل النقل الحديثة والمتعددة .
أضاف السمدوني، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية والمناطق اللوجستية والاقتصادية المحيطة بها، مثل تطوير ميناء السلوم البري الذي يمثل شريان حياة في غرب مصر، وسيساهم في تيسير حركة السفر والتنقل من وإلى ليبيا، و في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين بما يعزز نقل الصادرات من و الي ليبيا .
وأشاد سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات الدكتور عمرو السمدوني، باهتمام الحكومة بتطوير مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، والتي تشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة المصرية في هذا المجال.
وأيضا إنشاء ميناء (جرجوب البحري) الذي يقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي والمقومات الاقتصادية والبيئية لمنطقة جرجوب، وذلك من خلال إقامة ميناء حاويات تجاري ومنطقة صناعية، إضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومراكز سياحية عالمية، لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا، وكلها جهود ملموسة في تطوير الاقتصاد المصري ودفعه إلى مصاف الدول المتقدمة تجارياً وتصنيعياً، بالإضافة إلى تنمية المناطق المجاورة للموانئ في الأنشطة اللوجستية والصناعية والخدمية، في ضوء ما تتميز به مصر حالياً من شبكة طرق ومحاور عالمية .