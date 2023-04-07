انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام من الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيهات للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2003 دولار بحلول التعاملات المسائية يوم الخميس وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.