الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 7-4-2023 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 7-4-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.47 جنيه للشراء، و33.67 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.58 جنيه للشراء، و33.78 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.64 جنيه للشراء، و33.76 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى33.64 جنيه للشراء.

 

33.76 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى33.47 جنيه للشراء.

 

33.67 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر33.47 جنيه للشراء.

 

33.67 جنيه للبيع.

 

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية33.58 جنيه للشراء.

 

33.78 جنيه للبيع.

 


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib33.58 جنيه للشراء.

 

33.80 جنيه للبيع.

  


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى33.36 جنيه للشراء.

 

33.78 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة33.58 جنيه للشراء.

  

33.78 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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