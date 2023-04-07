شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ركزت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي علي تطبيق مواد قانون قطاع الأعمال العام ، من خلال أعمال هيكلة عدد من شركاتها التابعة التي تعانى من خسائر خلال الفترة الماضية بهدف تطويرها مع دمج 4 شركات .. تعرف علي خطوات التطوير فى 7 معلومات .

1- ركزت على دمج بعض الشركات الخاسرة مع شركات رابحة منعا لتصفيتها مثل دمج شركة باتا، مع شركة المحاريث والهندسة تحت قيادة مجلس إدارة شركة المحاريث على أن تؤل الأصول والعاملين لشركة المحاريث.

2- دمجت شركة المكس للملاحات مع شركة النصر للملاحات تحت قيادة مجلس إدارة شركة النصر .

3- تم زيادة رأس مال 3 شركات هي الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وسيجوارت المصرية للمواسير والمتخصصة في تصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو .

4- التركيز على صيانة المصانع وتحديث قطاعات فيها ؛لضمان تحقيق الكفاءة .

5- النجاح في تحويل بعض الشركات الخاسرة لرابحة ومنتجة .

6- تسعى الشركة لتطبيق مواد قانون قطاع الأعمال العام ، وتوفيق أوضاع شركاتها التابعة .

7- تدرس القابضة موقف شركتي راكتا المدرجة فى البورصة والتى تحتاج لتطوير ، وتعانى من خسائر وشركة النقل والهندسة لتصنيع إطارات السيارات سواء التصفية أو التحديث .