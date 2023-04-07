شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط والغاز لـ101.4 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى خلال شهر يناير 2023 بنسبة 0.4% لتصل إلى حوالي 101.4 مليون برميل يوميا، وقد استقرت إمدادات الدول الأعضاء فى منظمة أوبك عند نفس مستوى الشهر السابق البالغ نحو 34.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.6% ليصل إلى نحو 67.1 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لكنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أنه فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر يناير 2023 بنحو 171 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 39.8 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء فى مجموعة أوبك + بنسبة 0.9% لتصل إلى نحو 15.3 مليون برميل يوميا، كما انخفضت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك وهي أعضاء فى مجموعة أوبك ، بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 24.5 مليون برميل يوميا.