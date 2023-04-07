شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور بعثات طرق الأبواب فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب بعثات طرق الأبواب دورا هاما فى دعم الاستثمارات المحلية فى مصر وفى زيادة التبادل التجارى بين مصر والعديد من الدول، وتعد بعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن كل عام، أقدم البعثات، وهى البعثة التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سنويا بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك، وبالتنسيق مع الغرفة الامريكية فى واشنطن، وتعرف باسم Doorknock Mission to Washington, DC.

تعرف عليها فى 7 نقاط .

1- تركز البعثات على دعم الاقتصاد المصرى وفى الوقت نفسه دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

2- يرتكز دور البعثات والتى تضم شركات القطاع الخاص المصرى والأمريكى على دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ولا سيما زيادة الاستثمارات الامريكية فى مصر.

3- تتناول البعثات مناقشات جادة نحو اظهار بعض الحقائق عن مصر،ولا سيما فى الأوقات الصعبة التى مرت بها.

4- تبرز الوجه الحضارى وقصص النجاح المصرية وقوة مصر الناعمة هناك فى المجتمع الأمريكى.

5-تنقل صورة حقيقة للسياسة والاقتصاد وكافة النواحى المصرية بشكل يرد تماما على المغالطات وعلى التفسيرات الخاطئة لدى الإدارة الأمريكية، أو الكونجرس أو حتى النخبة والإعلام الأمريكى بشكل موثق واحترافى وعبر لقاءات مباشرة دامت على مدار 45 بعثة.

6- تناقش بعثات طرق الأبواب العديد من الملفات منها ملف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وهى الاتفاقية التى نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول شقيقه مثل المغرب والأردن ومع دول إفريقية.

7- تحرص البعثات على عقد لقاءات مع كبار المسؤولين فى وزارات الخارجية والتجارة والخزانة وغيرها من الجهات مثل مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد.