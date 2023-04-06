قرار عاجل من الكهرباء بشأن نظام الممارسة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رسميا البدء في متابعة نظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي شهريا بشركتى توزيع كهرباء كبرى لضمان انتظام عملية التحصيل الشهرى من هولاء المواطنين، وذلك من خلال عدة آليات إلكترونية يتم تنفيذها .

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضمان محاسبة هولاء المخالفين بدقة و عدم التلاعب فى حق الدولة ، كاشفا أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإسناد هذه المهمة لشركة شعاع نتيجة للنجاحات التى حققتها الشركة خلال الفترة الماضية و مساهمتها فى القضاء على أخطاء فواتير الاستهلاك.

وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن القرار تم تطبيقه بشركتى توزيع كهرباء كبرى تمهيدا للتعميم قبل نهاية العام بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، موضحا أن الهدف من هذا القرار هو ضمان تحصيل قيمة الممارسة التى تعتبر محضر تصالح بين المخالف وشركة الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اكتشاف بعض المخالفات المالية و التلاعب فى حق الدولة من خلال عدم حساب قيمة الممارسة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن المرور شهريا على مستخدمي الممارسة سيضمن للدولة حقها أولا بأول.