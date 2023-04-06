شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التمثيل التجارى" يبحث مع مسئولى "أكمى" الهندية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر والان مع تفاصيل الخبر
كما أشار مسئولو الشركة إلى تقديرهم التام للتطورات التى شهدوها على أرض الواقع من زيارات ميدانية للمنطقة الاقتصادية للقناة والوقوف على تطورات البنية التحتية والموانيء واللوجستيات اللازمة لإتمام مشروع الشركة فى مصر، خصوصا أن الشركة الهندية تسعى للتوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أشار الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، إلى أن التمثيل التجاري على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والتي تتضمن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتمتع فيها مصر بمزايا متعددة مثل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والقرب من الأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبي، خصوصا في ضوء سياسات الاتحاد الأوروبي بالتوجه للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر خلال السنوات القادمة، مما يجعل مصر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية على المستوى العالمي في هذا المجال الهام.