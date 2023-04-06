شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "إيديتا" و"البنك التجارى الدولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع شركتي البنك التجاري الدولي إلى 183.527 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 99.824 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.391 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 294.230 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.811 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، حديد عز عند 73.664 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.075 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.3 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.44%، والعرب على 8.42%، واستحوذت المؤسسات على 28.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.37%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 190 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 77.2 مليون جنيه، 47.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 16709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 19923 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 6906 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3494 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.