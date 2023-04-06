شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.77% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 16709.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.93% ليغلق عند مستوى 2945.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 4420.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 19923.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 3494.53 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.075 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 645.8 مليار جنيه إلى 656.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 202.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 838.7 مليار جنيه إلى 859.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.549 مليار ورقة منفذة على 345 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.087 مليار ورقة منفذة على 331 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 44.81% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 55.19%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 791.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 176.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 128.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8.5 مليار جنيه بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 305.6 ألف عملية.