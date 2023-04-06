شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: مجمع الصناعات النسيجية بالغربية يضم611 وحدة متخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجمع الصناعات النسيجية والمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى.

واستهل الوزير الجولة بزيارة فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستعرض الخدمات التي يقدمها الفرع التي تشمل خدمات رخص التشغيل والسجل الصناعي، كما استمع الوزير لمطالب المستثمرين الصناعيين متلقي الخدمة بفرع الهيئة ووجه بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات لكافة المستثمرين بما يعطي دفعة لسير العمل وتسريع عجلة الإنتاج.

وتفقد سمير مجمع الصناعات النسيجية المقام على مساحة 11 فدانًا ويضم 611 وحدة صناعية متخصصة، ومصمم ومزود بأعلى التقنيات التي تخدم الإنتاج داخل الوحدات بالإضافة إلى توافق مساحات الوحدات التي تبلغ 48 متر مربع للوحدة مع طبيعة الأنشطة المقامة بالمجمع، فضلا عن الارتفاع المناسب للمجمعات لدخول الآلات والمعدات، ونسبة الإشغال بالمجمع تبلغ 54% حيث يصل عدد الوحدات التي تم تخصيصها للمستثمرين بالمجمع 334 وحدة.

وأوضح سمير أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي والتي تُساهم بشكلٍ كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير القطاع وتوفير التكنولوجيا الحديثة في صناعة الغزل والنسيج لتواكب المواصفات العالمية، ورفع كفاءة الماكينات القديمة وتطوير البنية التحتية للمصانع، وتوفير برامج تدريبية للعمال إلى جانب تطوير المغازل، وتحسين أساليب البيع والتسويق، فضلاً عن إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في جميع أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

ونوه الوزير إلى أن الوحدات الصناعية بالمجمع جاهزة بكافة التراخيص والاشتراطات البيئية ومتاحة بنظام بنظام حق الانتفاع وبأسعار مناسبة الأمر الذي يسهم في تشجيع أصحاب المشروعات متناهية الصغر لسرعة بدء الإنتاج وجذبها للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي والقضاء على العشوائية وضمان حصول هذه المشروعات على المزايا التي تقدمها الدولة للمشروعات المقننة.

كما تفقد الوزير عدد من المصانع القائمة بالمنطقة الصناعية القديمة بالمحلة الكبرى والمتخصصة في الصناعات النسيجية والتي تصدر انتاجها لاسواق دول قارة اوروبا والولايات المتحدة الامريكية حيث تبلغ صادرات احد المصانع الى الولايات المتحدة الامريكية نحو 3 مليون دولار سنوياً كما يبلغ حجم انتاجه 12 مليون دولار سنوياً، كما يقوم بتصنيع المنسوجات الفندقية لعدد من الفنادق بالمملكة العربية السعودية وكذا لاغلب سلاسل الفنادق العاملة في شرم الشيخ والغردقة والاقصر واسوان والقاهرة، كما يقوم احد المصانع بالتصدير للاسواق العالمية بقيمة 20 مليون دولار، كما يقوم احد المصانع الاخرى بالتصدير بقيمة 25 مليون يورو، كما تفقد الوزير احد مصانع ملابس الاطفال التي تصدر لاشهر الماركات العالمية حيث توفر هذه المصانع الالاف من فرص العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أن المحافظة قامت برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المجمع الصناعي، وجاري حالياً إنشاء محور مروري جديد يسمح للشاحنات بالوصول إلى المنطقة الصناعية دون المرور بقلب المدينة، الأمر الذي يوفر في الوقت والتكلفة للمستثمرين ويقضي على الازدحام المروري.

وأشار رحمي إلى حرص المحافظة الدائم على التواصل مع المستثمرين وأصحاب الورش والمصانع، حيث تم عقد لقاء معهم بحضور رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بهدف الاستماع إلى مطالبهم والوصول إلى مقترحات تسمح بتوفير كافة سبل الدعم لهم، مشيرا إلى استعداد المحافظة للتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل الإعلان عن باقي الفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية.