شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 84.64 دولار لبرنت و80.21 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 84.64 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.21 دولار.

وقال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، إن قرار"أوبك" بتقليص إنتاجها من النفط يسبب إزعاجًا لدول العالم الكبرى، التى تعتمد كليًا على النفط فى حياتها اليومية، ومجالاتها الصناعية.

وأضاف البهواشى، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن تخفيض إنتاج النفط الذى نشهده اليوم ليس التخفيض الأول، مضيفا :" حدث قبل ذلك في أكتوبر الماضي، حيث أننا تجاوزنا تخفيض إنتاج 3 ملايين و750 ألف برميل."

وتابع: " أعتقد أن هذا التخفيض سيؤثر على قلة المعروض، مما يؤدى لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير فى الفترة المقبلة، وهذه الخطوة جاءت نتيجة لعدة أسباب، حيث أن المؤشرات السلبية التى تصدر يومًا بعد يوم من كل المؤسسات المالية الدولية، تتوقع استمرار حالة الانكماش وتباطؤ النمو مع استمرار حالة الضبابية.

انتقدت الولايات المتحدة قرار منظمة "أوبك+"، بخفض إنتاج النفط بأكثر من مليونى ونصف مليون برميل يوميا، بداية من شهر مايو المقبل .

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، إن التخفيضات المفاجئة التى أعلنتها منظمة "أوبك+" غير منطقية في هذا التوقيت.

ومن جهتها، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخفيضات منظمة "أوبك+"، تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ورفع أسعار النفط، وسط ضغوط تضخمية.

وأعلنت عدد من وزارات النفط في كل من السعودية، وروسيا، والكويت، والعراق، والإمارات، والجزائر، وسلطنة عمان، وكازاخستان، خفضا طوعيا لإنتاج النفط بداية من شهر مايو المقبل، وحتى نهاية عام 2023، بواقع أكثر من 1.65 مليون برميل يوميا.