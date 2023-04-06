شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بنوك مصرية ضمن لائحة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية فى العالم لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة علاماتها التجارية المصرفية نحو 1.2 مليار دولار

بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، دخول 3 مصارف مصرية ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2022.

وترتيب المصارف بحسب قيمة العلامة التجارية هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي.

وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية لهذه المصارف حوالي 1.2 مليار دولار، كما بلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف نحو 3.1 مليار دولار.

وحصل بنك الأهلي المصري على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في مصر لعام 2022، كما احتل المرتبة 22 عربياً والـ315 عالمياً بقيمة علامته التجارية البالغة نحو 478 مليون دولار.

تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ26 عربياً والـ343 عالمياً، وأخيراً، البنك التجاري الدولي في المرتبة الثالثة محلياً والـ32 عربياً والـ387 عالمياً.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مجلة The Banker الصادرة في شهر شباط/فبراير 2023 والمتضمنة أكبر 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، دخول 39 مصرفاً عربياً في اللائحة المذكورة، مقابل 40 مصرفاً عام 2021.

وبلغ مجموع العلامات التجارية المصرفية للمصارف العربية الـ39 نحو 49.3 مليار دولار، مقابل 41.9 مليار دولار عام 2021، كما بلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف نحو 572.8 مليار دولار.

وقد سجلت السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 10 مصارف سعودية، تلتها الإمارات (9 مصارف)، فقطر (6 مصارف)، فالكويت (5 مصارف)، وكل من مصر والمغرب (3 مصارف)، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عُمان والبحرين.