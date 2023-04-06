شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.075 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 16709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 19923 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 6906 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة.