شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة الأنصارى للخدمات المالية فى بورصة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب سوق دبي المالي اليوم بإدراج أسهم "الأنصاري للخدمات المالية" إحدى أبرز الشركات العائلية، والمجموعة الأمّ لأكبر شركة تحويلات وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات.

وتعدّ "الأنصاري للخدمات المالية" من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة والتي شكَلت أول طرح عام أولي في دبي لعام 2023، وذلك بالتزامن مع مرور عام على بدء مسيرة سوق دبي المالي، والذي شهد خلالها طرح وإدراج أسهم خمس شركات حكومية وخاصة رائدة.

وأصبحت "الأنصاري للخدمات المالية" منذ تأسيسها عام 1966 من المجموعات الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات مع وصول فروعها المنتشرة في كافة أنحاء الدولة إلى 231 فرع حتى 31 ديسمبر 2022.

ويؤكد الإدراج الناجح للمجموعة فعالية الخطة الاستراتيجية التي ينتهجها سوق دبي المالي من أجل تعزيز البنية التحتية لأسواق رأس المال في دبي.

وبدأ تداول أسهم مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" تحت الرمز ALANSARI بعد استكمال الطرح العام الأولي بنجاح وجمع 773 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم بـ1.03 درهماً للسهم الواحد وبلوغ القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج 7.7 مليار درهم إماراتي.

استقطب الطرح العام طلباَ كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات دليلاَ على ثقتهم بأسواق دبي المالية وطموحات المجموعة في النمو، مع تجاوز القيمة المستهدفة في مستوى الاكتتاب بـ22 مرة، حيث تخطت شريحة المستثمرين الافراد 44 مرة، مما دفع المجموعة إلى زيادة نسبة الطرح المخصص لتلك الشريحة من 5% إلى 7.5%، أي ما يعادل 56.25 مليون سهم عادي من إجمالي الطرح. وتجاوز الطلب الإجمالي على الأسهم الـ12.7 مليار درهم.

قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن إدراج مجموعة الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي يشكل محطةً نوعيةً في مسيرتها الحافلة، بل وخطوة تاريخية تضعها أمام فصل جديد يُضاف إلى رحلة نموّها الممتدة لنحو 57 عاماً من الإنجازات والنجاحات.

ونجاح هذا الإدراج سيكون بلا شك رفداً قوياً لطموحات الإمارات وجهودها المبذولة نحو تعميق وتنويع أسواق رأس المال المحلية وذلك من خلال تشجيع الشركات العائلية الأخرى على اتباع خطواتنا وإدراج أسهمها في السوق المالية.

ومنذ بداياتنا الأولى كشركة عائلية تخصصت في خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية، ومروراً بنجاحنا في بناء منظومة خدمات مالية متكاملة استطاعت أن تتوسع بمرور السنوات لتصبح مكوّناً أساسياً ضمن محفظة خدماتنا الرئيسية، وصولاً لليوم الذي أصبحنا فيه شركة مُدرجة في سوق دبي المالي، فنحن فخورون بكل محطة مررنا بها في تاريخنا الطويل وسعداء بمواصلة النمو.

وبالطبع، لم يكن ليتحقق ذلك دون الإدراج في السوق المالية الذي يضعنا أمام فرص واسعة للوصول إلى المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ممن يؤمنون بقصّة نموّنا ويساهمون في مسيرة نجاحنا المستدامة.