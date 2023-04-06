شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتراجع بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والمصرية للاتصالات، والقلعة للاستشارات المالية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وإيديتا للصناعات الغذائية، وبالم هيلز للتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 16828 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2905 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 20074 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 6946 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2961 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4445 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3485 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي أوراسكوم للتنمية مصر، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 150 ألف سهم، 185 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 60 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 502.8 ألف سهم، 800 ألف سهم، 700 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.4 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.38%.

في سياق منفصل أعلنت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، المتخصصة في تقديم حلول التحول الرقمي الابتكاري والخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص في السعودية، لتحديد الخدمات والحلول الرقمية وخدمات المدفوعات الإلكترونية والمنظومات التكنولوجية المتكاملة بناءً على جدواها الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها كل من القطاع الخاص والعام سواء في المملكة أو في مصر.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 31%، وسجلت الشركة صافي ربح قدره 527 مليون جنيه بهامش صافي ربح 15%.