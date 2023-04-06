شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 6.3 % ارتفاعًا بالصادرات خلال فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 6.3% حيث بلغت 348 مليون دولار فى مقابل 327 مليون دولار فى فبراير 2022.

وقال التقرير الشهرى للمجلس التصديري، إن الصادرات الهندسية سجلت انخفاض طفيف في أول شهرين من 2023 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة هبوط 0.5% حيث بلغت الصادرات 626.2 مليون دولار فى 2023 مقابل 629 مليون دولار لنفس الفترة عام 2022.

ومن جانبها أكدت مى حلمى المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يسعى إلي فتح أسواق تصديرية جديدة، كما يركز المجلس على التوسع في أفريقيا من خلال البعثات التجارية والمعارض الخارجية، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية.

وأوضحت "حلمي" أن هناك اهتمام كبير من جانب المستوردين بالمنتجات الهندسية المصرية حيث حققت البعثة التي نظمها المجلس إلي الكونغو في الربع الأول من 2023 نجاح كبير من خلال توافقات تمت بين الشركات المصرية المشاركة ونظيرتها في الكونغو.