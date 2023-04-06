شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب يكرم أحد العاملين لإعادته مبلغا عثر عليه قدره مليون ومائتان ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالإحتفاء بالنماذج المشرفة وتقديم كافة سبل الدعم والتكريم، قام" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بتكريم محمد حمدان الشامى، أحد العاملين بمأمورية ضرائب الغردقة دخل ، ومنحه مكافأة مالية كبيرة وتسليمه درع وشهادة تقدير له على أمانته، برد مبلغ مالي ضخم عثر عليه داخل حقيبة بقيمة مليون ومائتين ألف جنيه،تبين أنها تخص أحد الممولين المترددين على المأمورية، ليقوم بالبحث عن صاحب الحقيبة وإعادتها له.

وأكد مختار على أن التكريم يأتي لما قام به من عمل مشرف ينم على الأمانه وحسن الخلق، بما يحافظ على الصورة الذهنية لموظفي مصلحة الضرائب في الأمانة والتفاني، مؤكداً على أن الأمانة والشرف والالتزام هما الأصل في كل موظف سواءً من يعمل بمصلحة الضرائب أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ، موجها التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين يحملون الأمانه فى أعناقهم .

وصف "مختار توفيق " محمد حمدان والذى يعمل بمأمورية ضرائب الغردقة، (بالموظف الأمين) قائلا أنه يُعد أحد النماذج المشرفةً و المخلصة وخير سفير (لحماة المال العام)، الذين يضعون مصلحة مصر فوق كل الإعتبارات مؤكداً أن دورهم يتمثل فى حماية المال العام ولكن فى حالة محمد حمدان تطور الدور لحماية المال الخاص أيضاً .

أعرب محمد حمدان الشامى (الموظف الأمين)، عن اعتزازه وفخره بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الأتصال به هاتفياً وتقديره لما قام به على نحو يُحَّفزه لبذل المزيد من الجهد والتفاني فى العمل وكذلك توجه بالشكر لرئيس المصلحة على حفاوة الإستقبال وعلى كل الدعم الذى قدمه له سواء مادى أو معنوى.

ذكر بيان مصلحة الضرائب، أن الموقف الوطنى المشرف الذى اتخذه محمد حمدان، يتسق مع تاريخه الوظيفى المضىء بالاجتهاد والتفاني فى العمل، وذلك بشهادة رؤساءه وزملائه له بدماثة الخلق وحُسن المعاملة مع الأخرين والإعتزاز بالنفس وتحمله المسئولية فى العمل.