شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 17022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2916 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 20243 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 7033 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4457 نقطة.