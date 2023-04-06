شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بيع 3 آلاف و429 سيارة ركوب محلية ومستوردة خلال يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن "الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات ان مبيعات " سيارات الركوب " سواء المستوردة أو المجمعة محليا قد سجلت بيع حوالي 3 آلاف و429 سيارة ، وذلك خلال شهر يناير 2023.

كما سجلت مبيعات "سيارات الركوب " المستوردة " بيع حوالي ألف و305 سيارة في يناير 2023، بينما سجلت مبيعات سيارات الركوب " المُجمعة محليًا " بيع حوالي ألفين و124 سيارة في يناير 2023 .

جدير بالذكر أن إجمالى مبيعات السيارات بمختلف فئاتها سواء ملاكي او ميكروباصات او نقل قد سجلت بيع حوالي 5آلاف و379 سيارة ، وقد تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023 .

كما سجلت مبيعات الحافلات، خلال يناير2023، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 %شاحنة خلال يناير 2023 ، بنسبة قدرت بنحو 61.5% .