الاقتصاد

تقرير: بيع 3 آلاف و429 سيارة من سيارات الركوب المحلية والمستوردة خلال يناير 2023

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القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن "الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات ان مبيعات " سيارات الركوب "  سواء المستوردة أو المجمعة محليا قد سجلت بيع حوالي 3 آلاف و429 سيارة ، وذلك خلال شهر يناير 2023.

كما سجلت مبيعات "سيارات الركوب "  المستوردة "  بيع حوالي ألف و305 سيارة في يناير 2023، بينما سجلت مبيعات سيارات الركوب "  المُجمعة محليًا  " بيع حوالي ألفين و124 سيارة في يناير 2023 .

جدير بالذكر أن إجمالى مبيعات السيارات بمختلف فئاتها سواء ملاكي او ميكروباصات او نقل قد سجلت بيع حوالي  5آلاف و379 سيارة ، وقد تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023 .

كما سجلت مبيعات الحافلات، خلال يناير2023، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 %شاحنة خلال يناير 2023  ، بنسبة قدرت بنحو  61.5% .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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