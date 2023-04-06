شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس تبدأ من 230 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس 6-4-2023 ارتفاع في بعض قطعيات اللحوم وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها، بحسب شعبة القصابين.

وتتراوح أسعار البلدى بين 230 و 300 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيلو في منافذ أمان بسعر 170 جنيها للكيلو.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 210 و280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 210- 280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين و190 و240 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 210 و 270 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 210 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و 230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيها إلى 130 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.