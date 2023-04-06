شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات السيارات المستوردة من الهند بنسبة 191.6% خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت بشكل ملحوظ مبيعات سيارات الركوب " المستوردة من دولة الهند " بنسبة 191.6% خلال عام 2022، وذلك وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة " الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات المصري .

حيث سجلت مبيعات سيارات الركوب التى تم إستيرادها من دولة الهند تحديدا بيع حوالي ألفين و292 سيارة خلال عام 2022، مقارنة ببيع حوالي 786 سيارة في عام 2021 .

وتعتبر السيارات الهندية المستوردة بالكامل من الخارج هى سيارات الركوب الوحيدة التى إرتفعت مبيعاتها بشكل ملحوظ رغم وجود إنخفاض في إجمالي مبيعات "السيارات المستوردة" بنسبة قدرت بنحو 48.2% تقريبا.