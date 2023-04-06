شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: الذهب وشهادات الإدخار ‬وسيلتان للتعامل مع التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جمال هيكل، أستاذ الاقتصاد إن شهادات الادخار التى طرحتها البنوك خلال الفترة الماضية مناسبة للتعامل نوعا ما ،مع التضخم المرتفع ،ولا سيما الشهادة التى تعطي عائد أعلى بنسبة 22% فى السنة الأولى، بحيث يمكن الحصول على الفائدة في شراء بعض السلع المعمرة التي قد يرتفع سعرها خلال الفترة المقبلة، وبالتالى ضمان احتفاظ الأموال بقيمتها.

أضاف هيكل ‏إن اختيار نوع الشهادة يتوقف على الغرض منها إذا كان الغرض هو الحصول على دخل شهرى يختلف عما إذا كان الغرض يقتضى الحفاظ على مبلغ الادخار بصورة كاملة ‏و الحصول عليه فى نهاية المدة أو الفترة.

أضاف أن الذهب خلال الفترة الحالية هو وسيلة مهمة للحفاظ على المدخرات وضمان عدم انخفاض قيمتها ولا سيما فى ظل الارتفاع المتوقع والارتفاع فى السعر العالمى للذهب، وانعكاس ذلك على السعر المحلي وبالتالى فإن الذهب قد يكون ملاذا آمنا لضمان الحفاظ على المدخرات أو تحقيق أرباح فى المستقبل.