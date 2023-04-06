تراجع الاستهلاك العالمي للغاز في 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف منتدى الدول المصدرة للغاز (جي إيه سي أف)، أمس الأربعاء، انخفاض الاستهلاك العالمي للغاز في عام 2022.

وقال المنتدى، في إصداره الرابع من تقرير سوق الغاز السنوي والتوقعات المستقبلية والذي أعلنه من مقره في العاصمة القطرية الدوحة، «إن التوقيت الذي يصدر فيه التقرير يأتي في وقت تشهد فيه أسواق الغاز الطبيعي تحولات أساسية من حيث التدفقات المادية والاستثمار والتجارة وحركة السوق».

وأوضح الأمين العام لمنتدى دول الخليج للغاز الطبيعي، محمد هامل، أن النتائج الرئيسة للتقرير أكدت على التقلبات في أسعار الغاز الفورية بصورة قياسية ومتقلبة في أوروبا وآسيا، إذ وصلت أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال الفورية في أوروبا وآسيا إلى مستويات قياسية في العام الماضي 2022، مع تقلبات كبيرة على مدار العام».

وأرجع ذلك بشكل رئيس إلى طبيعة سوق الغاز الطبيعي المسال المتغيرة أوروبيا، حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا ليحل محل واردات الغاز المنخفضة السعر عبر خطوط الأنابيب، موضحا أن أمن الطاقة قد احتل الأسبقية ضمن أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ في عام 2022.

وتوقع أن يستأنف النمو في عام 2023 بعد انتعاش قياسي في عام 2021، مرجحا وصول الاستهلاك إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال العام الجاري، مع بقاء قطاع توليد الطاقة أكبر مستهلك للغاز.

وتوقع التقرير أن تقود الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ معدلات نمو استهلاك الغاز العالمي في عام 2023.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الاستثمار في النفط والغاز، لكن عدم اليقين الذي يلوح في الأفق قد يقود إلى تراجع في معدلات النمو في الاستثمار، لافتا إلى ارتفاع الاستثمار في النفط والغاز على أساس سنوي ليصل إلى 718 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يحقق معدلات أعلى في عام 2023.