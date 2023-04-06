خفض أسعار سيارات تسلا يرفع المبيعات 36%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت تسليمات سيارات شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 36% سنويا، بعد قرارها خفض أسعار البيع.

وقالت الشركة الموجود مقرها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية مساء أمس الأول، «إنها سلمت خلال الربع الأول من العام الحالي 422875 سيارة بزيادة نسبتها 36% عن الفترة نفسها من العام الماضي وسجلت 310048 سيارة».

وأضافت «إنها سلمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 412180 سيارة من طرازي موديل 3 وموديل واي إلى جانب 10695 سيارة من طرازي موديل إس وموديل إكس الأعلى سعرا».

وبلغ إجمالي إنتاج تسلا خلال الربع الأول 440808 سيارات مقابل 305407 سيارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي خفضت تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي تويتر أسعار بيع سياراتها من طرازي موديل إس الصالون وموديل إكس من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس. يو. في) في السوق الأمريكية لتعزيز المبيعات.

وهذا الخفض للأسعار هو الثاني على التوالي خلال العام الحالي بعض الخفض الكبير للأسعار في يناير الماضي بهدف زيادة المبيعات.

وبحسب موقع شركة تسلا فإنها خفضت سعر السيارة طراز موديل إس بمقدار 5000 دولار والسيارة موديل إكس بمقدار 10000 دولار.

وقالت تسلا «إنها ستعلن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي يوم 19 أبريل بعد انتهاء تعاملات بورصة الأوراق المالية.

سيارات تسلا

الإنتاج







الربع الأول 2023: 440808 سيارات



الربع الأول 2022: 305407 سيارات



التسليمات





الربع الأول 2023: 422875 سيارة



الربع الأول 2022: 310048 سيارة



الزيادة: 36%



التسليمات تضمنت: