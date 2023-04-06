center3 تتفق مع هواوي لإنشاء منطقة سحابية في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة center3، المزود لخدمات الاستضافة ومراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية استراتيجية مع شركة هواوي، المزود العالمي الرائد للخدمات السحابية والبنى التحتية لتقنية الاتصالات والمعلومات، والأجهزة الذكيّة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تأسيس منطقة سحابية «هواوي كلاود» في المملكة.

وستمكن هذه الشراكة هواوي على توفير خدمات سحابية متطورة وآمنة على أعلى المستويات بالمنطقة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم شركة center3 بنية تحتية رقمية وخدمات استضافة البيانات بما يمكن شركة هواوي من توسيع حضورها في مجال الحوسبة السحابية في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابيّة لكافة عملائها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة center3، فهد الهاجري «مع تنامي الطلب على الخدمات السحابية في المنطقة، يسعدنا توقيع شراكة استراتيجية مع شركة هواوي لتأسيس منطقة هواوي (كلاود). كما ستدعم رؤيتنا في تعزيز البنى التحتيّة الرقميّة وحلول مراكز البيانات في المملكة.

إضافة إلى ذلك، تأتي الاتفاقية ضمن إطار تعزيز مكانة المملكة العربيّة السعودية كمركز رقمي رائد، وتحفيز الاقتصاد الرقمي المحلي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي كلاود» في المملكة، آلان كي «نفخر بتوثيق التعاون مع center3 من خلال هذه الاتفاقية التي تعتبر مهمة بالنسبة لكلا الشركتين. تشكل خدمات الاستضافة والبيانات التي تقدمها center3جزءا أساسيا لخطة توسعنا في المنطقة، ونسعى للاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تقدمها المنطقة، مع توفير أفضل التقنيات التي ستعمل على تحسين جودة حياة العملاء. نتطلع إلى مزيدٍ من التعاون مع center3، والمساهمة في رحلة التحول الرقمي للمملكة على الصعيدين الداخلي والخارجي».

ودشنت مجموعة stc، في 2022، شركة Center3 المركز الإقليمي الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر الشركة الجديدة هي المالك لأصول البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها مجموعة stc من مراكز بيانات وكوابل بحرية ونقاط التواجد الدولية ونقاط تبادل الإنترنت.

والشركة عبارة عن مجموعة من مراكز البيانات المحايدة للنواقل ومزود للاتصال الدولي لقطاع الاتصالات من خلال شبكة الألياف الضوئية البحرية.

وتهدف إلى تطوير الأعمال الرقمية وتعزيز الفرص الاستثمارية في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات من خلال توفير أحدث تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا وبقية العالم