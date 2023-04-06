شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة تدشن «فوانيس» في موسمها السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة فعالية «فوانيس» في موسمها السادس بحزمة من الأعمال وورش العمل والمواقع المتنوعة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة، وتستمر يوميا من التاسعة مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل، لتختتم السبت 24 رمضان، وذلك بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وتهدف الفعالية إلى إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر رمضان حول المملكة، من خلال تجارب حية ثقافية اجتماعية إبداعية، وذلك طيلة أيام الشهر المبارك في 14 مدينة.

واستحدثت النسخة السادسة من «فوانيس» عرضا تراثيا بعنوان «معرض كم كم» الذي يوفر مشاهد متعددة من مدينة مكة المكرمة عبر تاريخها، مختزلا في الألعاب والعادات والأزياء عبر الرسم، حيث تستهدف الفعالية ربط الأجيال المتتالية عبر الصور والرسومات التراثية، كما يوفر السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المميزة التي تلبي احتياجات أفراد الأسرة كافة.

وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أن الغرفة ملتزمة بتقديم الفعالية الأكثر استقطابا للزوار على مدى ست سنوات، وهي فعالية ترفيهية ثقافية، وستقدم حزمة متنوعة من الأنشطة لاستقطاب سكان مكة المكرمة وزوارها، لذا جرى تقسيم موقع الفعالية إلى منطقة خاصة بالفنون، ومنطقة خاصة بالأطفال، فضلا عن منطقة المأكولات وعربات الطعام «الفودتركس» التي توفر تشكيلة متنوعة من المأكولات والمشروبات الرمضانية، وسوق فوانيس.