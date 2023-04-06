شكرا لقرائتكم خبر هيئة الزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 أبريل الجاري.

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الالكتروني.