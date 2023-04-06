أخبار البورصة اليوم الأربعاء 5-4-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-4-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.





البورصة تخسر مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 514.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.1 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 10.3%، واستحوذت المؤسسات على 25.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 96.2 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 807.9 ألف جنيه، 26 ملايين جنيه، 124.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17019 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2909 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20220 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7035 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3474 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.





سعر الإقفالأعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم شركات أجواء للصناعات الغذائية-مصر، واودن للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، خلال جلسة اليوم الأربعاء على سعر الإقفال اللحظي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 350 ألف سهم، 349 ألف سهم، 815 ألف سهم، 540 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 120 ألف سهم، 9262 سهم، 400 ألف سهم، 120 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 47.4 ألف سهم، 12.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة القاهرة للإسكان والتعمير 50 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.2 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.36%.

كما أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، عدم وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة في الوقت الحالي من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.