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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران نفذت عددا من الجولات الميدانية الرقابية على المجمعات التجارية بمدينة نجران، وذلك لمتابعة قرارات التوطين. وقامت اللجنة بزيارة 111 محلا داخل المجمعات التجارية، وحصرت خلالها 96 موظفا سعوديا، و246 موظفة سعودية، كما حصرت الوافدين العاملين في النشاط، والفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين، فيما أنذرت منشأة مخالفة لأنظمة التوطين.

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